Başakşehir, BB Erzurumspor'a takıldı

Lider Medipol Başakşehir sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 haftalık aradan sonra puan kaybı yaşadı

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda Turan), Robinho

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Scuk, Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Eduok, Opseth (Dk. 79 Rashad Muhammed)

Goller: Dk. 11 Opseth (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 haftalık aradan sonra puan kaybı yaşadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Başakşehir, Opseth'in, 11. dakikakada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk BB Erzurumspor, Egemen Korkmaz'la 75'te eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 45'e çıkaran Medipol Başakşehir, ligde liderliğini sürdürürken düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise puanını 18'e çıkardı. İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a yükseltti.