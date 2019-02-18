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Başakşehir, Antalya'da hata yapmadı

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Başakşehir, Antalya'da hata yapmadı
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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Mediopol Başakşehir'in golünü 33. dakikada Kudryashov kaydetti.

Puanını 48'e yükselten Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkarmış oldu.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor ise 29 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynan maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Ligin 23. haftasında Medipol Başakşehir Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

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