Başakşehir, Antalya'da hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.
Mediopol Başakşehir'in golünü 33. dakikada Kudryashov kaydetti.
Puanını 48'e yükselten Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkarmış oldu.
Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor ise 29 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynan maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti.
Ligin 23. haftasında Medipol Başakşehir Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.