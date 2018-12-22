Başakşehir, Alanya’da iki puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Lider Medipol Başakşehir ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı kaşılaşmadan üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarı kalesinde gördüğü goller sahadan 1 puanla ayrıldı.

İlk yarıyı zirvede tamamlamayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertli ekip bu sonuçla 35 puana yükseldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor da puanını 18 yaptı.

20. dakikada Villafanez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada sol kanatta Visca'yı geçen Nsakala ceza sahası yayı yakınında bulunan Efecan Karaca'ya pas verdi. Topu kontrol eden Efecan Karaca'nın kaleye çektiği şutta, kaleci Mert Günok topu zorlukla çıkardı.

GOL 41. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sağ kanattan Da Costa'nın ara pasında topla buluşan Visca, ceza sahası içine girdi. Kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GOL 63. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Villafanez'in sağdan kulandığı korner atışında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Djalma'nın ara pasına koşan Nsakala'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu Medipol Başakşehir defansı çıkardı.

82. dakikada Arda Turan topu kale önündeki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+5. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Arda Turan'ın ortasında, arka direkte Adebayor'un vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.