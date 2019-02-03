Başakşehir, Akhisar engelini rahat geçti

Lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Barbosa), Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural (Dk. 87 Onur Ayık), Regattin, Rotman, Serginho, Manu (Dk. 63 Bokila), Josue, Cikalleshi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 55 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 67 Elia), Arda Turan (Dk. 78 Demba Ba), Robinho

Goller: Dk. 32 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, son sırada bulunan Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek, zirve yarışında en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.

14. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına giren Visca'nın etkisiz vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

19. dakikada Josue'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Akhisarspor'un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda köşeye giden topu kaleci Mert Günok kurtardı.

GOL 32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınında Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

GOL 40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Robinho'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR odası ile konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi.

90+1. dakikada Visca'nın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

GOL 90+3. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan müsait durumdaki Demba Ba, topu 3. kez filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.