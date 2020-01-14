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Başakşehir, 90+5’te yıkıldı

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 90+5'te eşitliği yakaladı

Başakşehir, 90+5’te yıkıldı

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Vieira (Dk. 46 Demba Ba), Aziz Eraltay, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho (Dk. 73 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 61 Visca)

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Müslüm Aydoğan, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman (Dk. 74 Yusuf Çelik), Caner Koca, Emre Balkı (Dk. 85 Deniz Ataç), Mert Sinan Pekesen, Malik Karaahmet (Dk. 51 Enis Çeliksu)

Goller: Dk. 79 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor)

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Ev sahibi Medipol Başakşehir, 79. dakikada Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.

Konuk Kırklarelispor 90+5'te Deniz Ataç ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu skorla 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor, rövanş için evine avantajlı döndü. 

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