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Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

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Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Süper Ligin 20. haftasında Gençlerbirliğini konuk eden Medipol Başakşehir, 3 puanı 3 gol ile alarak haftayı kayıpsız kapattı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Crivelli'nin golü ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 29. dakikada ise Gençlerbirliği takımından Atiye, kafayla topu filelere yollayarak ilk yarının skorunu belirledi. Maçın ikinici yarısında Edin Visca'nın attığı iki gol ile Başakşehir takımı Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.

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