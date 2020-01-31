Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Süper Ligin 20. haftasında Gençlerbirliğini konuk eden Medipol Başakşehir, 3 puanı 3 gol ile alarak haftayı kayıpsız kapattı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Crivelli'nin golü ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 29. dakikada ise Gençlerbirliği takımından Atiye, kafayla topu filelere yollayarak ilk yarının skorunu belirledi. Maçın ikinici yarısında Edin Visca'nın attığı iki gol ile Başakşehir takımı Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.