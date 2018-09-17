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Baroni yoksa Engin Baytar var

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Merit Alsancak Yeşilova, Christian Baroni transferinin gerçekleşmemesi sonrasında bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen, Engin Baytar’ı transfer etti. Yeşilova, Makati Jeffrey’e de imza attırdı

Baroni yoksa Engin Baytar var
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K-PET Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Merit Alsancak Yeşilova, Christian Baroni transferinin gerçekleşmemesi sonrasında bu kez ünlü bir Türk futbolcu ile anlaştı.

Merit Alsancak Yeşilova, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen, Türkiye Milli Takım forması da giymiş olan Engin Baytar’ı transfer etti. Engin Baytar dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nunda başkan Redif Nurel, yöneticiler ve teknik heyetin de bulunduğu ortamda resmi imzatı attı. Engin Baytar son dönemde BAL’da forma giyiyordu.

Merit Alsancak Yeşilova, Engin Baytar’ın yanı sıra geçtiğimiz sezonu Akova’da geçiren yerli futbolcu statüsündeki Makati Jeffrey’i de kadrosuna kattı.

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