Barkınay: Sıcaklara takılmamak gerek

Erdoğ Barkınay, kendi futbol hayatından örnekler vererek maçların Yaz’da başlama ihtimali üzerine açıklamalarda bulunurken, “Tüm tedbirler alındığı takdirde tarihlere, sıcaklara ve zamana çok fazla takılmamak gerekir.” ifadelerini kullandı

Gençlik Gücü’nün deneyimli futbolcusu Erdoğ Barkınay, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde forma giyen ErdoğBarkınay’ın, maçların Yaz’da başlama ihtimali üzerine sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Eğer ki Bilim Kurulu, Sağlık Kurulu ve federasyon onay verir ve tüm tedbirler alındığı takdirde tarihlere, sıcaklara ve zamana çok fazla takılmamak gerekir.

Ufak bir hatırlatma yapmak isterim;

2012 yılında lig bittikten 10 gün sonra Milli Takım toplandı. 04 Mayısa 2012’den 28 Mayıs 2012’ye kadar aralıksız antrenman yapıp 2. etap kamp için İstanbul’a gittik. 3 Haziran 2012 tarihine kadar İstanbul’da kamp yapıp, oradan Irak'a gittik.

Burada çok sıcak hava şartlarında çok zor şartlarda sıkıştırılmış bir programla birlikte 10 Haziran’da final oynadık. Kimseye kötü bir şey olmadı. Büyük, uzun sürecek bir sakatlık yaşamadık.

Sonuç olarak bize oyna denirse oynayacağız. Oynayamazsınız denirse yetkililer gereken çalışmaları yapar ve yolumuza devam ederiz.”