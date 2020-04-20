Barkınay: Futbolu çok özledim

Mehmet Barkınay futbol özlemini belirten bir açıklama yaparken, “Bilim sağlık kurulunun vereceği karar doğrultusunda çalışmalara başlamayı dilerim. Çünkü futbolu çok özledim.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

K-PET Liglerinde de sezonun kalan kısmının ne zaman oynanacağı belirsizliğini korurken futbolcuların da futbol özlemi gittikçe artıyor.

Bu futbolculardan olan Gönyeli’nin deneyimli oyuncusu Mehmet Barkınayda özlemini belirten bir açıklama yaparken, “İnşallah bir an önce Covid 19 illetinden kurtuluruz.Sağlıklı günlerin gelmesini ve bilim sağlık kurulunun vereceği karar doğrultusunda da bir an önce çalışmalara başlamayı dilerim. Çünkü futbolu gerçekten çok özledim.”