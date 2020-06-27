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Bariya, Aya’da buluştu

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Dilekkaya teknik adamı Ali İmam, görev yaptıkları takımlarda birçok başarıya imza attığı arkadaşları Asilkan Sadıkoğlu ve Şefki Emir ile Dilekkaya’yı da başarıya taşımaya çalışacak

Bariya, Aya’da buluştu

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun önemli isimlerinden Ali İmam, teknik adamlık görevini de yürütmeye devam ederken, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligde başarılı olmak isteyen Dilekkaya’yı başarıya taşımak için çalışıyor.

Ali İmam, gerek futbolculuğu gerekse de teknik adam olarak görev yaptığı kulüplerde birlikte mücadele ettiği tecrübeli sol kanat Asilkan Sadıkoğlu ve golcü Şefki Emir’i de Dilekkaya’nın kadrosuna kattı.

Özel hayatlarında da yakın dost olan başarılı üçlü, görev yaptıkları takımlarda birçok başarıya imza atmışlardı. Dilekkaya geçtiğimiz sezon son anda terfi etmeyi başaramadığı Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Lige terfi etmeyi hedefleyecek.

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