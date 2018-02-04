Barcelona ucuz kurtuldu

İspanya Ligi'nde bu sezonun yenilgisiz lideri Barcelona, Espanyol deplasmanında yenilgiden zor kurtuldu. RCDE Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi

İspanya Ligi'nin 22. haftası Katalonya derbisine sahne oldu. RCDE Stadındaki karşılaşmada zaman zaman sinirler gerildi. Lionel Messi'nin yedek başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

66. dakikada Der Stegen'in kullandığı kale vuruşu kısa düşerken; Sergio Garcia'nın sağ kanattan ortasını Gerard Moreno kafayla ağlarla buluşturdu ve Espanyol'u 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Sergi Roberto'nun yerine oyuna giren Lionel Messi'nin hareketlendirdiği Barcelona, 82'de golü buldu. Messi'nin sol köşe bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Pique, altıpas ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Son dakikalarda iki takım oyuncuları arasında tartışmalar yaşanırken; maç 1-1 sona erdi.

22. haftada yenilmeyen Barcelona, puanını 58 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Espanyol ise puanını 25'e çıkardı.