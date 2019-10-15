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Bankaların şampiyonu Koopbank

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Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında, Limasol Türk Kooperatif Bankasını 3-1 mağlup eden Koopbank şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Gol Krallığı ünvanını 22 golle Koopbank'tan Hüseyin Topal kazandı

Bankaların şampiyonu Koopbank
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Türk Bankasına ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncülük ve final karşılaşmaları önceki akşam oynandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında bir aydan beridir devam eden turnuvanın finalinde Koopbank ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldiler. Yoğun bir izleyici kitlesinin takip ettiği final maçını 3-1 kazanan Koopbank, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Üçüncülük maçı Capital Bank'ın: 8-3

Final maçı öncesinde oynanan üçüncülük maçında ise Capital Bank Asbank'ı 8-3'lük skorla geçti.Gol krallığı ünvanını 22 golle Koopbank'tan Hüseyin Topal kazandı. Halk Bankası ile TEB ise "En Centilmen Takımlar" olarak belirlendi.

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