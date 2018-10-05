Bankaların şampiyonu Capital Bank

Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda, finalde Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası'nı mağlup eden Capital Bank şampiyon oldu

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncülük ve final karşılaşmaları yapıldı. Üçüncülük maçında Novabank ile KKTC Merkez Bankası, finalde ise Capital Bank ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldi. Turnuvada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa Capital Bank ulaştı.

Gecenin ilk karşılaşması Novabank ile KKTC Merkez Bankası arasında oynandı. Novabank sahadan 7-2'lik skorla galip ayrılarak, organizasyonda üçüncülüğü elde etti. Üçüncülük mücadelesi sonrasında ise final maçına geçildi.

Nefesleri kesen mücadelede rakibi Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası'na 3-0'lık üstünlük kuran Capital Bank, turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Geçen yıl da iki takım arasında oynanan final müsabakasını Capital Bank kazanmıştı. Capital böylelikle üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Başarılı olan takımlara kupaları Türk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramadan Erkiner, merhum Aykut Müderrisoğlu'nun eşi Ayla Müderrisoğlu, kızı Didem Müderrisoğlu, oğlu Zeki Müderrisoğlu tarafından verildi. Hakemlere ise teşekkür plaketleri organizasyon yönetim kurulu üyesi Belgan Koral tarafından takdim edildi.