Bankalarda ikinci hafta heyecanı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları bugün başlıyor.

Yapılan ilk hafta maçları sonrasında A Grubu’nda Türkiye İş Bankası, B Grubu’nda KKTC Merkez Bankası ve C Brubu’nda Capital Bank, averajla zirvede yer alıyor.

Toplam 73 golün atıldığı ilk haftanın en farklı skorunu C Grubu’nda Capital Bank, Garanti BBVA’yı 13-1 mağlup ederek aldı.

Haftanın Programı:

9 Eylül Pazartesi:

Novabank-Türkiye İş Bankası

10 Eylül Salı

Ziraat Bankası-T.Halk Bankası

11 Eylül Çarşamba:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Albank

Koop.Merkez Bankası-Şekerbank

12 Eylül Perşembe:

TEB-Capital Bank

Türk Bankası-Asbank

13 Eylül Cuma:

Novabank-Creditwest

Türkiye İş Bankası-T.Halk Bankası