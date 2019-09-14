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Bankalarda ikinci hafta geride kaldı

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Bankalarda ikinci hafta geride kaldı
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları tamamlandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada ikinci haftanın kapanış maçında A Grubu’nda Türkiye İş Bankası ile Halk Bankası karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 17-3’lük farklı skorla kazanan Türkiye İş Bankası, 3’te 3 yaparak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.

İkinci hafta maçları sonunda A Grubu’nda Türkiye İş Bankası, B Grubu’nda Limasol Türk Kooperatif Bankası, C Grubu’nda ise Capital Bank yoluna kayıpsız devam etti.

İkinci Haftanın Toplu Sonuçları:

Novabank-Türkiye İş Bankası: 1-3

Ziraat Bankası-T.Halk Bankası: 4-1

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Albank: 13-0

Koopbank-Şekerbank: 9-2

TEB-Capital Bank: 1-12

Türk Bankası-Asbank: 4-2

Türkiye İş Bankası-T.Halk Bankası: 17-3

A Grubu Puan Durumu

Takımlar                             O            G            B             M            A             Y             Av.         P

1-Türkiye İş Bankası         3             3             0             0             27           7             20           9

2-Novabank                        2             1             0             1             6             6             0             3

3-Ziraat Bankası                                2             1             0             1             7             6             -1            3

4-Creditwest                        1             0             0             1             3             7             -4            0

5-T.Halk Bankası              2             0             0             2             4             21           -17          0

B Grubu Puan Durumu

Takımlar                             O            G            B             M            A             Y             Av.         P

1-L.T. Koop. Bankası        2             2             0             0             16           0             16           6

2-KKTC Mer.Bankası       1             1             0             0             11           3             8             3

3-Koopbank                        2             1             0             1             9             5             4             3

4-Şekerbank                        1             0             0             1             2             9             -7            0

5-Albank                              2             0             0             2             3             24           -21          0

C Grubu Puan Durumu

Takımlar             O            G            B             M            A             Y             Av.         P

1-Capital Bank   2             2             0             0             25           2             23           6

2-Asbank              2             1             0             1             9             8             1             3

3-Türk Bankası   3             1             0             2             8             11           -2            3

4-Garanti BBVA 2             1             0             1             4             13           -9            3

5-TEB                   3             1             0             2             11           23           -12          3

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