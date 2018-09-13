Bankalarda heyecan artıyor

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edilirken Albank-Creditwest ve Asbank-Novabank karşılaşmaları oynandı.

Gecenin ilk maçında Albank ile Creditwest karşılaştı. Grupta oynadığı ilk maçını kazanan Creditwest, ikinci maçında bu kez Albank'ı 5-2'lik skorla geçerken, yoluna kayıpsız devam etti. Bu galibiyetle Creditwest puanını 6'ya yükseltirken, Albank puansız son sırada yer aldı.

Gecenin ikinci maçında ise lider Asbank ile Novabank karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Asbank puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Novabank ise 4 puana yükselerek, üçüncü sıraya geriledi.

B Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Asbank 3 2 1 0 15 4 7

2-Creditwest 2 2 0 0 12 5 6

3-Novabank 2 1 1 0 9 4 4

4-Şekerbank 2 0 0 2 6 15 0

5-Albank 3 0 0 3 5 19 0

Maç Programı (14 Eylül Cuma):

A Grubu:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-Limasol T.Koop.Bankası

Saat 20.00-21.00 Garanti Bankası-TEB