Bankalarda hedef çeyrek final

Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek finalistler belirlenmeye başladı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek finalistler belirlenmeye başladı.

Turnuvada C Grubu'nda Vakıflar Bankası ile İktisat Bankası, Near East Bank ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Gecenin ilk maçında Vakıflar Bankası ile İktisat Bankası karşı karşıya geldi. Sahadan 10-4'lük farklı skorla galip ayrılan Vakıflar Bankası, gruptaki ilk galibiyetini aldı. İktisat Bankası ise puansız son sırada kalmaya devam etti.

Gecenin ikinci mücadelesinde ise Near East Bank ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 9-4'lük faklı skorla galip ayrılan KKTC Merkez Bankası, puanını 9 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

Bir maç eksiği bulunmasına rağmen 9 puanla lider konumda bulunan Capital Bank, son maç öncesinde gruptan lider çıkmayı garantiledi. Maçlarını tamamlayan KKTC Merkez Bankası ise ikinci sırada çeyrek finale adını yazdırdı.

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Capital Bank 3 3 0 0 24 3 9

2-KKTC Merkez Bankası 4 3 0 1 28 15 9

3-Near East Bank 3 1 0 2 15 17 3

4-K.Vakıflar Bankası 3 1 0 2 13 21 3

5-İktisat Bankası 3 0 0 3 9 33 0

Maç Programı (20 Eylül Perşembe):

B Grubu:

Saat 19.00-20.00 Şekerbank-Novabank

Saat 20.00-21.00 Asbank-Creditwest