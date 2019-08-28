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Bankalarda futbol heyecanı başlıyor

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Bankalarda futbol heyecanı başlıyor
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Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda eşleşmeler belli oldu.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilecek turnuvada 3 grupta toplam 15 takım mücadele edecek.

2 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak olan turnuvanın açılış maçında saat 19.00’da Türk Bankası ile Garanti BBVA karşı karşıya gelecek.

Açılış mücadelesi öncesinde Türk Bankası personelinin çocukları kısa süreli bir gösteri maçı yaparak, organizasyona renk katacak.

Türk Bankası hazırlıklarını sürdürüyor

Ev sahibi konumunda bulunan Türk Bankası, turnuva öncesinde hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu yıl iddialı bir kadro oluşturan Türk Bankası, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

1. Haftanın Programı:

2 Eylül Pazartesi:

Türk Bankası-Garanti BBVA

3 Eylül Salı:

TEB-Asbank

4 Eylül Çarşamba:

Türkiye İş Bankası-Credıtwest

5 Eylül Perşembe:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Kooperatif Merkez Bankası

6 Eylül Cuma:

Türk Bankası-TEB

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