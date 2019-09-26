Bankalar golleri çeyrek final için atıyor

Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında Türkiye İş Bankası, Creditwest, Capital Bank ve Asbank, çeyrek finale kalmayı garantilediler

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü hafta mücadelelerinde sona geliniyor.

Önceki akşam oynanan maçların ardından A Grubunda Türkiye İş Bankası ile Creditwest, C Grubunda ise Capital Bank ile Asbank, çeyrek finale kalmayı garantilediler.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda Creditwest, Ziraat Bankası’nı 7-2 yenmeyi başararak, puanını 9’a yükseltirken grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı. C Grubu maçında ise Asbank, ikincilik için yarıştığı rakibi Garanti BBVA’yı 6-2 yendi. Bu skorla ikinci sıraya yükselen Asbank, gruptan çıkmayı garantiledi.

Bugün oynanacak maçların ardından turnuvada grup aşaması tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi iki üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçları 2 Ekim Salı günü oynanacak.

Maç Programı:

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank