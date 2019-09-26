Bankalar golleri çeyrek final için atıyor

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü hafta mücadelelerinde sona geliniyor.
Önceki akşam oynanan maçların ardından A Grubunda Türkiye İş Bankası ile Creditwest, C Grubunda ise Capital Bank ile Asbank, çeyrek finale kalmayı garantilediler.
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda Creditwest, Ziraat Bankası’nı 7-2 yenmeyi başararak, puanını 9’a yükseltirken grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı. C Grubu maçında ise Asbank, ikincilik için yarıştığı rakibi Garanti BBVA’yı 6-2 yendi. Bu skorla ikinci sıraya yükselen Asbank, gruptan çıkmayı garantiledi.
Bugün oynanacak maçların ardından turnuvada grup aşaması tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi iki üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçları 2 Ekim Salı günü oynanacak.
Maç Programı:
27 Eylül Cuma
Koopbank-KKTC Merkez Bankası
Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank