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Bankalar golleri çeyrek final için atıyor

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Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında Türkiye İş Bankası, Creditwest, Capital Bank ve Asbank, çeyrek finale kalmayı garantilediler

Bankalar golleri çeyrek final için atıyor
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü hafta mücadelelerinde sona geliniyor.

Önceki akşam oynanan maçların ardından A Grubunda Türkiye İş Bankası ile Creditwest, C Grubunda ise Capital Bank ile Asbank, çeyrek finale kalmayı garantilediler.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubu’nda Creditwest, Ziraat Bankası’nı 7-2 yenmeyi başararak, puanını 9’a yükseltirken grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı. C Grubu maçında ise Asbank, ikincilik için yarıştığı rakibi Garanti BBVA’yı 6-2 yendi. Bu skorla ikinci sıraya yükselen Asbank, gruptan çıkmayı garantiledi.

Bugün oynanacak maçların ardından turnuvada grup aşaması tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi iki üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final maçları 2 Ekim Salı günü oynanacak.

Maç Programı:

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank

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