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Bankalar gol sayıyor

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Bankalar gol sayıyor
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” tüm hızıyla devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın ikinci gününde C Grubu’nda TEB ile Asbank karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen ve izleyenlerin büyük zevk aldığı karşılaşma 7-4 Asbank’ın üstünlüğünde tamamladı. Asbank böylelikle gruba galibiyetle başladı.

Maç Programı:

5 Eylül Perşembe:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Kooperatif Merkez Bankası

6 Eylül Cuma:

Türk Bankası-TEB

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