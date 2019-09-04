Bankalar gol sayıyor

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” tüm hızıyla devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın ikinci gününde C Grubu’nda TEB ile Asbank karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen ve izleyenlerin büyük zevk aldığı karşılaşma 7-4 Asbank’ın üstünlüğünde tamamladı. Asbank böylelikle gruba galibiyetle başladı.

Maç Programı:

5 Eylül Perşembe:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Kooperatif Merkez Bankası

6 Eylül Cuma:

Türk Bankası-TEB