Balses Kupası Mormenekşe’nin

Cemal Balses Anı Maçında, Mormenekşe ile Ozanköy arasında oynanan maçı 2-0 kazanan Mormenekşe, kupayı kazanan takım oldu

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Cemal Balses’in ailesi tarafından her yıl organize edilen Cemal Balses Anı Maçını Mormenekşe kazandı.

Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Ozanköy arasında oynanan maçı Mormenekşe 2-0 kazanırken, karşılaşmanın gollerini İrfan Boşnak kaydetti.

Maçtan sonra yapılan kupa töreninde maçı yöneten hakemlere teşekkür plaketleri ve takımlara kupaları verildi. Plaketleri Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Mormenekşe Spor Kulübü başkanı Mahmut Çiftçioğlu, eski başkanlar Metin Menekşeli, merhum Cemal Balses’in eşi Rahme Balses, oğlu Hasan Balses tarafından verildi.

Her yıl verilen Cemal Balses Onur Ödülü ise kulübün kurulmasında büyük katkıları olan kulübün eski futbolcusu ve yöneticisi Hüseyin Menekşeli’ye verildi.