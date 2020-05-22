"Balotelli'nin menajeri Galatasaray'la görüşüyor"

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Brescia forması giyen Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı

Galatasaray, Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim ise yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Takımda kiralık olarak forma giyen Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar için İtalyan medyasından flaş bir iddia geldi.

Çizme basını, Brescialı Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola'nın Galatasaray ve Vasco De Gama ile görüştüğünü öne sürdü.

Haberde; 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Serie A ekibinden ayrılacağı belirtildi. Balotelli'nin İtalya'ya döndükten sonra Brescia'da istediği performansı gösteremediği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi.

Lombardia ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan Mario Balotelli, bu sezon 19 lig maçında 5 gol attı.