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Balçıktan Düzkaya çıktı

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Düzkaya, balçık tarlasını andıran zeminde oynanan maçta Çanakkale’yi deplasmanda mağlup ederek, Orçun Volkan yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı

Balçıktan Düzkaya çıktı
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K-PET Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde Düzkaya, balçık tarlasını andıran Muharrem Döveç Stadının zemininde oynanan maçta Çanakkale’yi deplasmanda mağlup ederek, Orçun Volkan yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı.

Turgay Misk’in yönettiği maçta, ligde zirve mücadelesi veren Düzkaya, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çanakkale ilk devrede gol atamadılar ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye daha etkili başlayan Düzkaya, maçın 59. dakikasında Türkiyeli golcüsü Ferdi Kösem’in golüyle rakibini 1-0 mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdı.

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