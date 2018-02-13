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Balayı kısa sürdü

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Balayı kısa sürdü
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K-PET Süper Lig'in maddi konularda en sıkıntılı kulübü olan Gençler Birliği'nde devre arası oluşturulan yeni kadro, maddi açıdan verilen sözler sonrasında ikinci devreye girmişti.

Serhat Ertürk yönetiminde olumlu futbolu ile dikkat çeken Gençler Birliği, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda da çeyrek finale yükselmişti. Ancak yaşanan olumlu tablo, yönetimin verdiği sözü yerine getirememesi nedeniyle Türk Ocağı maçı öncesinde bozuldu. Dün yapılan antrenmana çıkmayan futbolcular, olumlu gelişme yaşanmaması durumunda Pazar günü maça da çıkmayabilir.

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