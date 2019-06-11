Bajic yeniden Konyaspor'da

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli oyuncu Riad Bajic, yeniden Konyaspor forması giyecek

Konyaspor, bonservisi Udinese’de bulunan eski oyuncusu Riad Bajic’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese’ye satılan Riad Bajic Konyaspor'a geri dönüyor. Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bajic’in 13 Haziran Perşembe günü Konya’ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geride bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir’de geçiren Bajic, 35 maçta forma giyerek 9 gol attı. Boşnak oyuncu, Konyaspor’da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.