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Bahtıkara’nın vazgeçilmezi Sezer

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Bahtıkara’nın vazgeçilmezi Sezer

İncirli teknik adam Evren Bahtıkara yönetiminde 8 ayda 2 lig birden terfi ederek K-PET Birinci Lige yükselirken, Evren Bahtıkara’nın en çok forma şansı verdiği isimlerden biri de Sezer Sezer oldu.

2016-2017 sezonunda Akova’dan İncirli’ye bonservisli olarak transfer olan Sezer Sezer, sol bek mevkisinde adeta istikrar abidesi olurken, 2 sezonda en çok süre alan futbolculardan biri oldu.

Evren Bahtıkara’nın en güvendiği isimlerden bir tanesi olan 1994 doğumlu futbolcu, K-PET Birinci Ligde de takımın en önemli oyuncularından olacak.

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