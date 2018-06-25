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Bahtıkara köyü için sahada

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Bahtıkara köyü için sahada
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının birincisinde Mutluyaka ile oynadığı maçı 4-1 kazanan Türkmenköy’ün kadrosunda Evren Bahtıkara da yer aldı.

Geride kalan sezonda K-PET Birinci Lig’de Dumlupınar antrenörlüğünde başarılı bir sezon geçiren Evren Bahtıkara, köyü Türkmenköy’ün BTM Birinci Lige yükselmesine katkı koymak için futbola döndü.

Yedek kulübesinde hem saha içerisindeki futbolcuları motive eden Evren Bahtıkara hem de antrenör Özkan Gaziler’e yardımcı olarak Türkmenköy’ün başarısına katkı koyuyor.

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