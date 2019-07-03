Bahtıkara: Daha işimiz bitmedi

İncirli'yi şampiyon yapan başarılı teknik adam Evren Bahtıkara, yayımladığı mesajla İncirli camiasına teşekkür ederken, "Daha işimiz bitmedi" ifadesiyle, yeni sezonda BTM Birinci Ligde de başarıyı hedeflediklerine vurgu yaptı

İncirli'yi, BTM İkinci Ligde şampiyon yapan başarılı teknik adam Evren Bahtıkara, yayımladığı mesajla İncirli camiasına teşekkür ederken, yeni sezonda BTM Birinci Ligde de başarıyı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Ara verdiği teknik adamlığa İncirli'de yeniden başlayan Evren Bahtıkara'nın açıklaması şöyle:

"Kardeşim Meryem Bahtıkara Çakır melek olup göçtükten sonra yaşadıklarımdan dolayı bu mesleğe devam edip etmemekte çok tereddüt ettim.

Birçoğunun küçümsediği bir lig ve takımla start vermeye karar verirken tek rehberim kalbim ve hislerim oldu. Günün sonunda kalbim ve hislerim beni yanıltmadı.

Burada çalışırken kendimi hep ailemin içindeymiş gibi hissettim. Bu başarı nüfus ve bütçesi göz önüne alındığında küçük bir köy için büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen başta tüm futbolcu arkadaşlarıma, teknik ekibime, başkan ve yönetim kuruluna, bu yolda bizi destekleyen kişi, kurum ve kulüplere, Fodi Taraftar Grubu önderliğindeki taraftarlarımıza ve bu mesleği yaparken hep yanımızda duran ailelerimize teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki İncirli... Daha işimiz bitmedi."