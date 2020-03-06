Bahtıkara: Birinci Ligin kapısına kadar geldik

İncirli’nin başarılı teknik adamı Evren Bahtıkara, play off final maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, “Birinci Ligin kapısına kadar geldiklerine” vurgu yaptı

BTM 1. Ligin Play Off finaline kalan İncirli’nin play off finaline kalması ile ilgili olarak takımın başarılı teknik adamı Evren Bahtıkara açıklamalarda bulundu.

İncirli, play off finalinde Dikmen Gücü ile Pazar günü saat 12:00’de Şht Hüseyin Ruso Stadında karşılaşacak. Maçı Turgay Misk yönetecek.

Takımı ile BTM İkinci Ligde de şampiyonluk yaşamış olan Evren Bahtıkara’nın açıklamaları şöyle:

“İncirli 8 ay gibi kısa bir sürede BTM İkinci Ligi'nden K-PET Birinci Ligin kapısına kadar gelmiş bulunmaktadır. Bu süreçte bu takımın bu yolu kat etmesine emek ve katkı koyan başta futbolcu arkadaşlarımı tebrik eder, başkan, yöneticilerimize ve tüm taraftar ve sempatizanlarımıza da teşekkür ederim.

Finaller her iki ekibin %50 şansa sahip olduğu maçlardır. Ama şunu belirtmek isterim ki final maçının sonucu ne isterse olsun, takımın buraya kadar göstermiş olduğu mücadele gururlanmamıza yeter da artar.”