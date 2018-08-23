Bahadır, Kılıç'ı da bitirdi

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe, Pazartesi günü başlayacak olan Hatay kampı öncesinde, yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Özellikle savunma hattına takviyeler yapan kırmızı beyazlılar, Eren ve Şahin'den sonra bu bölgeye 1 takviye daha yaptı. Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır daha önce prensipte anlaştığı deneyimli stoper Mustafa Kılıç'ın transferini bugün bitirdi. Mustafa Kılıç iş yerinden izin alması durumunda Pazartesi başlayacak Hatay kampına katılacak.