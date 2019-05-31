Bahadır, Dayı'dan özür diledi

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır, Esentepe – Binatlı play off final maçının hakemi Fehim Dayı'dan özür dilerken, kullandığı kelimeleri Dayı'nın hak etmediğini söyledi

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır yaptığı basın açıklaması ile Esentepe – Binatlı play off final maçının hakemi Fehim Dayı'dan özür diledi.

Umut Bahadır’ın açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Binatlı-Esentepe Süper Lig Play Out Final Müsabakası sonrası söylediğim sözlerden ötürü karşılaşmanın hakemi Sayın Fehim Dayı’dan ve hakem camiasından özür diliyorum.

Özellikle maç günü yaşadığım acı olaydan sonra çevremin baskısı ile gitmek zorunda kaldığım karşılaşma sonrası, hocama sadece bir pozisyonda fikrini neden değiştirdiğini sormak için yanına gitmeye çalışırken çevremdeki kişiler tarafından acayip şekilde tutulmaya çalışılması beni anlamsız şekilde gerdi. Bundan dolayı neden kullandığımı halen daha bile bilmediğim kelimeleri hocamız hak etmemiştir.

“Tabii ki şimdi özür diledi. Her şey bitti mi?” diye sorarsanız evet ben vicdanımla halen daha hesaplaşamıyorum. Ama Disiplin Kurulunun vereceği karar değiştirmek amaçlı, değil Disiplin Kurulunun kararından sonra böyle bir özür yazısı paylaştığımı üzülerek sizlere iletir, Binatlı Spor Kulübünü haklı başarısından dolayı tebrik ederim.”