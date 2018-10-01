Bahadır'dan adil yönetim çağrısı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'nin başkanı Umut Bahadır, ilk 2 haftada 2 penaltılarının verilmediğini iddia ederek, adil yönetim çağrısı yaptı.

Umut Bahadır'ın açıklamaları yaptı:

"Sezonun ilk iki haftasında maçlar 0-0 iken, TV programlarında ikinci kez bakmadan yüzde yüz penaltı denilen pozisyonlarda hakemlerimiz düdük çalmayı tercih etmemiştir.

Sonrası ise Esentepe zayıf halka yorumları geldi. Yok kardeşim; sizin zayıf halka dediğiniz takım kısa süre sonra herkesi yanıltacaktır. Zayıf halka olsak, açık açık kabul edeceğiz. Ama sadece adil olunsun."