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Bağcıl’da Justice üzüntüsü

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Bağcıl’da Justice üzüntüsü

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde düşme hattında yer alan Bostancı Bağcıl, Mağusa Türk Gücü’ne verdiği Justice’i ara transferde yeniden kadrosuna katmıştı. Ancak Justice, Bostancı Bağcıl’da sadece 2 maçta forma giyebilirken, kötü şekilde sakatlandı. Bu nedenle de Bostancı Bağcıl’da, Justice Amenyaglo’nun sakatlanmasının üzüntüsü yaşanıyor.

Bostancı Bağcıl’ın, 17. haftada Görneç ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Görneç maçının 70. dakikasında rakibinin sert bir darbesine maruz kalan Justice’in fibula kemiği kırılmıştı. 2 haftadır takımdan uzak kalan Justice’in, 5-6 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor.

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