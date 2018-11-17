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Bağcıl’a Zekai hayat verdi

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Mormenekşe kendi evinde maçın başında bulduğu penaltı golüyle öne geçmesine rağmen B.Bağcıl maçın son 10 dakikasında Zekai ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak nefes aldı

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Bağcıl’a Zekai hayat verdi
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Hakemler: Hakan Ünal, İsmail Egeli, Necmi Bulut

Mormenekşe: Hamit, Fevzi(Mehmet), Fetin, Asilkan, Emre(Tuğhan), Emre İmam, Rıdvan, Sabri (Burak),Can, Ali İmam, Şevki.

Bostancı Bağcıl: Ahmet, Ahmet Zaifoğlu, Prince(Fırtına), Isaac, Armstrong, Cenker, Kemal, Doğukan(Emrullah), Emre, Zekai, Mehmet.

Gol: Dk 7 Ali İmam(Pen)(Mormenekşe), Dk. 83 ve 90 Zekai (B.Bağcıl)

K-Pet 1. Lig’de orta sıralarda bulunan Mormenekşe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen B. Bağcıl arasındaki Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk B.Bağcıl 2-1 kazanarak alt sıralardan uzaklaşma adına önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve penaltı golüyle öne geçen Mormenekşe olurken, konuk B.Bağcıl son 10 dakikada Zekai’nin ayağından bulduğu 2 golle sahadan galip ayrıldı.

Dk. 1 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Şevki müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

Dk. 6 Mormenekşe’nin organize gelişen atağında sağ kanattan topla birlikte B.Bağcıl ceza sahasına giren Emre Kuvvetlişahin’in ortasında yakın mesafede topun Bağcıl defansından Armstrong’un eline çarpmasına hakem penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Ali İmam topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 32 Hızlı gelişen B.Bağcıl atağında Cenker’in pasıyla Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Zekai’nin şutunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk. 45 Organize gelişen Bağcıl atağında Cenker’in ara pasında Mormenekşe defansının arkasında topla buluşan Kemal’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı andaki şutunu kaleci Hamit kornere çeldi.

İkinci devre beraberlik için yüklenen B.Bağcıl olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 78 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sağ kanattan Bağcıl ceza sahasına giren Emre Kuvvetlişahin’in ortasında kimse topa dokunamadı.

Dk. 83 Organize gelişen Bağcıl atağında Justice’in sağ kanattan getirerek ortasında arka direkte İsaac’ın kafayla çevirdiği topa Zekai zor pozisyonda ayak koyarak topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Dk. 90 Orta alanda topu kazanan Bağcıl takımında Cenker’in pasıyla topla buluşan Zekai biraz topla ilerledikten sonra önünü boşaltarak sert ve düzgün bir vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Mormenkşe 1 – B.Bağcıl 2.

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