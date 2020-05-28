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Bağcıl umutlu başladı

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Bağcıl umutlu başladı

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra K-Pet Birinci Ligekiplerinden Bostancı Bağcılda antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Teknik direktör Ahmet Soğukpınaryönetiminde BağcılStadında çalışan yeşil beyazlılarda hedef ligde kalmak olarak belirlendi. Birçok deneyimli yıldız futbolcuya sahip olan Bostancı Bağcıl, sorunsuz şekilde antrenmanlarını sürdürürken, kalan 8 maça en iyi şekilde hazırlanmak hedefleniyor.

9 Haziran’da Hamitköy ile ilk hazırlık maçını oynayacak olan Bostancı Bağcıl, 13 Haziran’da Gönyeli, 19 Haziran’da ise Pınarbaşı ile karşılaşacak.

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