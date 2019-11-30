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Bağcıl, Ozanköy’e patladı

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Bostancı Bağcıl, Ozanköy’ü farklı yenerek üç haftalık galibiyet hasretine son verirken, Zekai maçta hat trick yaptı. Bostancı Bağcıl, aldığı galibiyetle play out hattına çıkaren, Ozanköy düşme hattına geriledi

Bağcıl, Ozanköy’e patladı

STAT: B.Bağcıl Stadı
HAKEMLER: Hakan Ünal, Hakan Gök, Mert E. Bulut
B.BAĞCIL: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, Cahit, Okan (Dk.71 Türbay), Zekai, Arda (Dk.60 Cemal), Kemal Solkanat, Kemal Yılmazoğlu, Mehmet, Cenker, Doğukan (Dk.64 Mete Sağır)
Ozanköy: Kemal, Ali Kopca, Okan, Ali Nazlıoğlu, Mehmet, Akın, Ahmet, Buğra, Kaan, Efe Türker (Dk.46 Özcan), Mevlüt Ferdi
Goller: Dk.31, 42 ve 56 (P) Zekai Serdar, Dk.4 +1 ve 58 Kemal Solkanat, Dk 88 Mete Sağır (BB) Dk 70 Buğra Barın (Ozanköy)

Cankut ÇAYAN
K-PET Birinci Ligde 12. haftada Bostancı Bağcıl Stadında oynanan Bağcıl, Ozanköy karşılaşması 6 – 1'lik sonuçla bitti. Kazanan taraf Bostancı Bağcıl oldu.

Maçın ilk devresinde iki taraf da hücuma yönelik futbol oynarken golü bulan taraf Bostancı Bağcıl oldu. İkinci devrede ise maçtan kopan Ozanköy Bostancı Bağcıl'ın ataklarına engel olamayıp kalesinde dört gol daha görürken maç 6 - 1'lik sonuçla Bostancı Bağcıl'ın üstünlüğünde sona erdi.

Bostancı Bağcıl'ın gollerini 31. Dk ,52 . Dk ,56. Dk Zekai Serdar , 45+1Dk , 58.Dk Kemal Solkanat ve 88.Dk Mete Sağır . Ozanköyün tek golu 70. Dk Buğra Barından geldi.

 

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