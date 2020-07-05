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Bağcıl nefes aldı

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Bağcıl nefes aldı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde 26. Hafta maçında Bostancı Bağcıl,Mormenekşe’yi, Bağcıl Stadında, konuk etti.

Hüseyin Özkan, İsmail Egeli ve Hüseyin Saçar’ın yönettiği maçta direk düşme tehlikesinden uzaklaşıp playout hattında ilerlemek isteyen Bostancı Bağcıl, playout hattından uzaklaşmak isteyen Mormenekşe’yi, 2-1’lik skorla mağlup ederek aradan sonra ilk galibiyetini aldı.

Zekai ve Justice’in attığı gollerle maçı 2-1 kazanan Bostancı Bağcıl, 23 puana yükselip nefes alırken, Tacettini ile tek gol bulan Mormenekşe 35 puanda kaldı.

Zaman zaman gerginleşen maçta, maçın hakemi Hüseyin Özkan da verdiği kararlarla tarafların tepkisini çekti.

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