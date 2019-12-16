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Bağcıl, Miyo'nun radarında

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Takım kaptanı Ahmet Zaifoğlu'nun antrenörlüğünde devreyi tamamlaması beklenen Bostancı Bağcıl'da devre arası ile birlikte takımın başına Ahmet Soğukpınar'ın (Miyo) getirilmesi bekleniyor

Bağcıl, Miyo'nun radarında

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde kaliteli kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan Bostancı Bağcıl'da, haftalar önce görevinden ayrılan antrenör Yüksel Tok'un yerine henüz teknik adam getirilmedi.

Takım kaptanı Ahmet Zaifoğlu'nun antrenörlüğünde devreyi tamamlaması beklenen Bostancı Bağcıl'da devre arası ile birlikte takımın başına Ahmet Soğukpınar'ın (Miyo) getirilmesi bekleniyor.

Ahmet Soğukpınar, Bostancı Bağcıl'ın 14. haftada güçlü Yonpaş Dumlupınar ile 0-0 berabere kaldığı maçı da tribünde izleyerek, takım hakkında bilgi sahibi oldu.

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