Bağcıl, Maraş’ın fiyakasını bozdu

Bostancı Bağcıl, üst üste 2 galibiyet alan Maraş’ı deplasmanda farklı mağlup ederek, Doğu bölgesinde oynadığı ikinci deplasmanı da kazandı. Maraş ise Lütfü Köksal yönetiminde ilk mağlubiyetini alırken, düşme hattında kaldı

Stat: Maraş Sentetik Hakemler: Osman Küçük, Özgün Canik, Sertan Alkın, Kerem Eran Maraş: Yılmaz Mert, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek (Dk.66 Mustafa Gök) Hamit Çakaloğlu, Doğan Gözütürk, Salih Kemaneciler, Mehmet Küçükkutlu, Eren Kandemir, Faruk Akkuş (Dk.56 Mustafa Köleli), Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki Bağcıl: Ahmet Vatansever, Isaac, Chidi, Justice (Dk.72 Prince), Cenker Pehlivan, Mehmet Şimşek, Fırtına Özdil, Doğukan Özdurak (Dk.60 Özner), Kemal Solkanat, Zekai Serdar, Ahmet Zaifoğlu Goller: Dk.6,73,75: Zekai Serdar, Dk.18:Justice, Dk.66:Kemal Solkanat (Bağcıl), Dk.83:Kaan Ayseki (Maraş) K-PET Birinci Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçında, Bostancı Bağcıl, Maraş’ı farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta hat trick yapan Zekai Serdar, farkın gelmesini sağladı. Dk.6:Ceza sahası dışından çekilen şuta kaleci müdahale etti,dönen topu yerden düzgün bir vuruş ile Zekai topu ağlara gönderdi.0-1 Dk.18:Ceza sahası dışından Justice top ile buluştu ve havadan köşeye vurdu top ağlarla buluştu.0-2 Dk.33:Sağ kanattan arka direğe yapılan ortaya Justice vole vurdu fakat yakın mesafeden kaleci Yılmaz başarılıydı. Dk.35:Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Faruk’un vuruşunda kaleci başarılydı. DK.42:Sağ kanattan gelişen Bağcıl atağında Justice ara pasında Cenker top ile buluştu ve kaleye vuruşunda top dışarı çıktıç Dk.53:Sağ kanattan ceza sahasına ortada karambol yaşandı ,Faruk’un önünde kalan topta vuruşunda direkten oyun alanına döndü. Dk.66:Kemal Solkanat sağ kanatta Zekai’nin pası ile buluştu,ceza sahasının hemen dışından uzak direğe gönderdiği top ağlarla buluştu.0-3 Dk.73:Sol kanattan savunma arkasına atılan topta Zekai topla buluştu ardından aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi.0-4 Dk.75:Savunma arkasına atılan topta Zekai kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda topu ağlara gönderdi.0-5 Dk.83:Sağ kanattan Yavmi’nin ortasında Kaan bom boş kaldı kontrol etti ve vuruşunda topu ağlara gönderdi.1-5 Dk.85:Gelişen Bağcıl atağında Ahmet topa düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-6 Dk.89:Kaan Ayseki uzaktan vurduğu şut ile skoru belirledi.2-6