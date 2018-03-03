Bağcıl, Maraş’a patladı

Bostancı Bağcıl, ikinci devredeki kötü gidişini Maraş karşısında sonlandırırken, rakibini 4 golle mağlup etti. Her 2 takımın da 10 kişi tamamladığı maç sonunda Maraş üst üste ikinci yenilgisini aldı

K-PET Birinci Lig’de farklı hedeflerde olan Bostancı Bağcıl ile Maraş’ın Ayanni Sadı’ndaki mücadelesinde Bostancı Bağcıl, rakibini rahat mağlup ederek kötü gidişini sonlandırdı. Bostancı Bağcıl, ikinci devredeki kötü gidişini Maraş karşısında sonlandırırken, rakibini 4 golle mağlup etti. Maraş ise zirve yarışında ağır bir yenilgi aldı.

Maça Bostancı Bağcıl daha etkili başladı.

18. dakikada gelişen Bostancı Bağcıl atağında Armstrong takımını 1-0 öne geçirdi. 33. Dakikada Serdar Bilgimer’in penaltı kararı sonrasında Sedat Toprak maça yeniden eşitliği getirdi. 1-1 Ancak Bostancı Bağcıl’da Hüseyin Sarro’nun 36’daki golü ilk devrenin skorunu belirledi. 2-1

İkinci devre Bostancı Bağcıl’ın etkisi devam etti. Devreye çok etkili başlayan Bostancı Bağcıl, 46’da Murat Gertik ile rahatladı. 3-1 56’da sahneye çıkan Berkem Korbay ise galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. 4-1

Bu golden 4 dakika sonra 60’da Bostancı Bağcıl’dan Ferda kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan ve rahatlayan Bostancı Bağcıl karşısında son bölümde atak geliştirmeye başlayan Maraş’ta 76’da Selkan Can kafayla skoru 4-2 yaptı. 79’da Maraş da Gökhan Demir’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, maç 4-2 tamamlandı.