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Bağcıl kalecileri Aziz Atilla’ya emanet

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K-PET Birinci Lig ekibi Bostancı Bağcıl’da kaleciler Ahmet Vatansever ve Gültekin’i, bir dönemin efsane kalecisi, kaleci antrenörü Aziz Atilla çalıştırıyor

Bağcıl kalecileri Aziz Atilla’ya emanet

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kalan 8 maça teknik direktör Ahmet Soğukpınar yönetiminde hazırlanan K-PET Birinci Lig ekibi Bostancı Bağcıl’da kaleciler Ahmet Vatansever ve Gültekin’i, kaleci antrenörü Aziz Atilla çalıştırıyor.

Döneminin en iyi kalecilerinden olan ve uzun yıllar kalecilik yapan Aziz Atilla, Ahmet Soğukpınar’ın teknik heyetine dahil olarakBostancı Bağcıl kalecilerini çalıştırmaya başladı.

Bostancı Bağcıl’ın kalecileri Ahmet Vatansever ve Gültekin, kaleci antrenörü Aziz Atilla’nın göreve gelmesinden sonra form grafiklerini de yükselttiler.

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