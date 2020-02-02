Bağcıl gün yüzü göremiyor

Bostancı Bağcıl konuk ettiği Görneç karşısında uzatma dakikalarında gelen gole engel olamayarak, 1 puana razı olurken, galibiyet hasretini sürdürdü

Niyazi ERGÜLEN

K-Pet Birinci Ligin 17. haftasında Bostancı Bağcılkonuk ettiği Görneçkarşısında uzatma dakikalarında gelen gole engel olamayarak, 1 puana razı olurken, galibiyet hasretini sürdürdü.

Bostancı BağcılStadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu ile ekibinin başarıyla yönettiği maçın ilk devresinde Görneç, Mehmet Çavuş ile öne geçti. Aziz Özsakallı’nın golüyle ilk devre 1-1 sona erdi.

İkinci devrede Bostancı Bağcıl Zekai Serdar ile 2-1 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında İrfan Boşnak skoru belirledi. 2-2

Bostancı Bağcıl aldığı 1 puana rağmen düşme hattında kalırken, Görneç de rahatlama şansını değerlendiremedi.