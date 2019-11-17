Bağcıl'da Miyo sesleri

Niyazi ERGÜLEN
K-PET Birinci Ligde Yüksel Tok'un istifası sonrasında teknik adamsız kalan Bostancı Bağcıl'da Hasan Besim başkanlığındaki yönetim kurulu deneyimli teknik adam Ahmet Soğukpınar (Miyo) ile prensipte anlaştı.
Bostancı Bağcıl, 10. haftada Bağcıl Stadında oynanan Bostancı derbisinde Yalova karşısına Ahmet Zaifoğlu yönetiminde çıktı.
Ahmet Soğukpınar'ın devre sonunda takımın başına geçmeyi planladığı öğrenilirken, 2 haftalık süresi bulunan Bostancı Bağcıl yönetiminin durumu değerlendirip, teknik adamı takımın başına getirmeyi hedeflediği bilgisi edinildi.