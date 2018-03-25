Bağcıl beraberliğe razı oldu

Bostancı Bağcıl, Değirmenlik deplasmanında iki kez öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayarak, 1 puana razı olurken, her iki takım da play out tehlikesi yaşamaya devam etti. Değirmenlik maçta 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı

Stad: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler : Evren Karademir, Cafer Bayraktar, Kaan Koday

Değirmenlik: Mustafa, Gençali, Fehim , Yusuf , Özner ,Osman,Halit ( DK 68. Kayhan) , Celal, Hasan, Necati( DK 68.Tufan ), Süleyman.

Bostancı Bağcıl: Emre, Fırtına, Ferda, Ahmet, Armstrong, Isaac, Mustafa, Murat ( DK 80. Mehmet ), Berkem ( DK 71.Cemil ), Hüseyin ( DK,89 Emrullah), Andreas.

Goller: DK 64. Fırtına, DK 76. Armstrong ( Bostancı Bağcıl ) DK 70. Celal, DK 90 Tufan ( Değirmenlik )

K-PET 1.Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelen Değirmenlik ile Bostancı Bağcıl alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan maçta karşılaştılar.

DK 42 : Ceza alanına giren Değirmenlik oyuncusu Süleyman misafir takım oyuncusu Fırtına'nın müdahelesi ile yerde kaldı. maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Süleyman kaleci Emre'yi geçemedi.

İlk yarıda her iki takım bir birlerine baskı kurmaya çalıştı kaleler yoklandı ama gol sesi çıkmadı. Değirmenlik öne geçme fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. İlk yarı Değirmenlik 0-0 Bostancı Bağcıl.

İkinci yarı ile her iki takımda istekli oyununu devam ettirerek gol pozisyonları yakalayıp değerlendirmeye çalıştılar.

DK 64: Ceza alanına yapılan ortayı güzel bir kafa vuruşu ile ağlara gönderen Fırtına misafir takımı öne geçirdi. Değirmenlik 0-1 Bostancı Bağcıl.

DK 70: Değirmenlik atağında Hasan'nın asisti ile ceza alanı dışından uçarak kafa ile golü atan Celal maça dengeyi getiren golü attı. Değirmenlik 1-1 Bostancı Bağcıl

DK 76: Ceza alanın sol tarafından ceza alanına giren Armstrong kaleci Mustafa'nın sol tarafından topu ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. Değirmenlik 1-2 Bostancı Bağcıl.

DK 77: Bostancı Bağcıl atağında misafir takım oyuncusu Mustafa'nın vuruşunu değirmenlik kalecisi Mustafa muhteşem şekilde çıkarttı. Direğe çarpan top oyun alanına döndü.

DK 78: Değirmenlik oyuncusuna yapılan faule kart vermeyen ve misafir takım oyuncuyu uyaran maçın hakemine isyan eden Gençali maçın ilk ve tek sarı kartını gördü.

DK 90: Köşe vuruşu kullanan Değirmenlik takımı kaleci Mustafa'nında Bostancı Bağcıl ceza alanına kadar giderek gol aradı. Köşe vuruşunu kullanan Hasan'nın ortasında ceza alanı içinde harika kafa vuruşu ile ağları sarsan Tufan maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Değirmenlik 2-2 Bostancı Bağcıl