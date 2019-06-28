Baf’ta Hakan Akgün sesleri

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nda geçtiğimiz akşam yapılan genel kurulda Erhan Arıkan yönetimi istifasını Divan Başkanlığına sunmuştu. Yaşanan bu gelişmeden sonra harekete geçen kulübün ileri gelenleri başkanlık için Hakan Akgün isminde birleştiler.

Baf Ülkü Yurdu alt yapısından yetişen ve yeşil – kırmızı forma altında gol kralı olmuş olan Hakan Akgün de başkan adaylığına sıcak bakarken, 3 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek genel kurulda büyük ihtimalle aday olacak. Bu arada Hakan Akgün ve kendisine destek olan kulübün ileri gelenlerinin, teknik direktörlük için Cenk Berkalp ile el sıkıştığı öğrenildi. Cenk Berkalp’ın yardımcısının ise Tansel Güneralp olması bekleniyor.