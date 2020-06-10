Baf’ta Ertay dönemi

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda dün akşam saat 20:00’dekulüp lokalinde genel kurul gerçekleştirildi.

Üyelerin büyük ilgi gösterdikleri genel kurula100’e yakın kişi katıldı. Baf Ülkü Yurdugenel kuruluna Sağlık Bakanı Ali Pilli de katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Genel kurulda Divan başkanlığını Abdullah Cangil yaparken, Ali Volkan ve Cemal Sezai, sekreterlik görevine getirildiler.

Faaliyet ve mali raporların aklanmasından sonra yapılan başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ertay (Bradi) üyelerin onayını alarak kulübün yeni başkanı oldu.

(Foto: Niyazi Ergülen)