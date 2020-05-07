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Baf’ta, Aldağ dönemine doğru

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Baf’ta, Aldağ dönemine doğru

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, sezonun tamamlanmasından sona gerçekleştirilecek olan genel kurulda Süleyman Aldağ başkan adayı olacak.

Baf Ülkü Yurdu’nun mevcut başkanı Erhan Arıkan’ın 2 dönemlik başkanlık sürecinden sonra yeniden aday olmayı düşünmemesinden sonra ismi daha önce de başkanlık için gündeme gelmiş olan Süleyman Aldağ ismi ön plana çıktı.

Yıllarca Güzelyurt Belediyesinde başarılı bir yöneticilik dönemi geçirdikten sonra emekliye ayrılan Süleyman Aldağ da başkan adaylığına sıcak bakarken, tek aday olarak yapılacak genel kurula girmesi bekleniyor.

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