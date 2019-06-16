Bafra yönetimi tepkili

Bafra Cengiz Çınar Spor Kulübü yönetimi, BTM Kurulunun, Bafra – Kumyalı arasında oynanan BTM 2. Ligi 6 grup maçında hakemin ayağına bastığı ve hakeme yönelik küfür ettiği gerekçesiyle Ercan Avcı’ya On beş (15) maç ceza vermesine tepki gösterdi.

Bafra Cengiz Çınar Spor Kulübü yönetiminin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Hak adalet sizin dünyanızda belli ki bu kadar basit harcanıyor. Hakemi döven adamla sadece yüksek derecede tepkili hakeme isyan eden adamın aynı cezayı alması çok komiktir.

Sizin için basit ve sıradan şeyler olduğunu biliyoruz. Ama biz adaletin er ya da geç tecelli edeceğini biliyoruz."