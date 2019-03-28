Baflılar, Baf Ülkü Yurdu’na sahip çıksınlar

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulu olarak spor faaliyetlerimizi tüm ekonomik zorluklara rağmen fair-play çerçevesi içerisinde yapmaya çalışıyoruz.
Ancak bizleri isyan noktasına getiren ve günümüze kadar gelen hakem hatalarına bir nebze dur diyebilmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacı ile bu bildiriyi sizlerle paylaşıyoruz.
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:
“Özellikle bu yıl genelde yanlış hakem kararları ile isyan noktasına geldiğini belirtmek isteriz. Bir çok yanlış hakem kararlarına rağmen bugüne kadar sustuysak bu kararları ört bas etmek için değildir. Buradan gerekirse maç maç alıp lehimize veya aleyhimize verilen kararları deşifre edebilirdik. Bu hatalar zinciri devam eder ise deşifre etmekten kaçınmayacağımızın da bilinmesini isteriz. Camia olarak bize ayrıcalık sağlanmasını istemiyoruz ve asla kabul edemeyiz, ancak hakemlerimizinde daha saygılı, daha adaletli ve tüm kulüplere eşit mesafede olmalarını talep etmekteyiz.
Büyük Baf camiasına çağrı yapmak istiyoruz. Baf‘lı olmak bir ayrıcalıktır. Baf adını ve birlikteliğini 72 yıllık başarılarla dolu mazisini yaşatmak, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübüne sahip çıkma ile gerçekleşir. Gelinen noktada görüyoruz ki Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübünün federasyonlara bağlı olarak futbol, okçuluk, darts, bisiklet ve bilardo branşlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu branşlarda yaklaşık olarak 300 kişiye hizmet veren kulübümüz özelde Güzelyurt bölgesine genelde ise ülkemize sağlıklı,başarılı ve kötü alışkanlıklardan arınmış bireylerin ülkemize kazandırılması için uğraş sarf etmektedir. Ancak bu branşların yürütülmesi için gerekli olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kişi veya kuruluş sayısı sayılıdır. Buradan adında Baf geçen tüm kuruluşlara sesleniyoruz. Kulübümüze, camiamıza gelin hepbirlikte sahip çıkalım, bu güzide kulübümüze gerekli yardımlaşmayı elbirliği ile sağlayalım.”