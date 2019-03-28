Baflılar, Baf Ülkü Yurdu’na sahip çıksınlar

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulu basın bildirisi yayınlayarak, hakem hatalarına tepki gösterirken, Baflılar’a da Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübüne sahip çıkma çağrısında bulundu

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulu olarak spor faaliyetlerimizi tüm ekonomik zorluklara rağmen fair-play çerçevesi içerisinde yapmaya çalışıyoruz.

Ancak bizleri isyan noktasına getiren ve günümüze kadar gelen hakem hatalarına bir nebze dur diyebilmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacı ile bu bildiriyi sizlerle paylaşıyoruz.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Özellikle bu yıl genelde yanlış hakem kararları ile isyan noktasına geldiğini belirtmek isteriz. Bir çok yanlış hakem kararlarına rağmen bugüne kadar sustuysak bu kararları ört bas etmek için değildir. Buradan gerekirse maç maç alıp lehimize veya aleyhimize verilen kararları deşifre edebilirdik. Bu hatalar zinciri devam eder ise deşifre etmekten kaçınmayacağımızın da bilinmesini isteriz. Camia olarak bize ayrıcalık sağlanmasını istemiyoruz ve asla kabul edemeyiz, ancak hakemlerimizinde daha saygılı, daha adaletli ve tüm kulüplere eşit mesafede olmalarını talep etmekteyiz.