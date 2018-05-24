Baf’ın transfer rotası Yalova

Baf Ülkü Yurdu yeni sezonda başarısını artırmak için transfer girişimlerine şimdiden başlarken, rotasını K-PET Süper Lig’den düşen bölge kulübü Yalova’ya çevirdi

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig’de başarılı bir sezonu geride bırakan Baf Ülkü Yurdu yeni sezonda başarısını artırmak için transfer girişimlerine şimdiden başlarken, rotasını K-PET Süper Lig’den düşen bölge kulübü Yalova’ya çevirdi.

Baf Ülkü Yurdu, serbest transfer hakları bulunan Yalova kalecisi İrfan Özbay ve orta sahanın etkili ismi Buğra Barın ile ilgilenirken, Küçük Kaymaklı’da forma giyen Yalova’nın eski futbolcusu Yusuf Özbahar’ı da transfer listesine aldı. Baf Ülkü Yurdu, kalecisi Erdoğan’ın, Türkiye’den transfer teklifleri almasının üzerine kaleci İrfan’ı kadrosuna katmak isterken, orta sahasındaki alternatifleri artırmak için de Buğra ve Yusuf’u, transfer etmeye çalışacak.

Baf Ülkü Yurdu’nda yapılacak olan genel kurulda seçilecek olan yeni başkan ve yönetimin, göreve gelir gelmez, transferleri sonlandırması bekleniyor.